As novas peças do Grêmio que podem agregar ao time de Mano

Depois do susto no duelo contra o Uruguai, quando saiu antes do apito final, a boa notícia para o Grêmio é que Noriega não se lesionou atuando pelo Peru nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Inclusive, o dublê de zagueiro e volante inclusive deve estar em campo hoje contra o Paraguai.



O atleta é esperado para retomar os trabalhos a partir de amanhã no CT Luiz Carvalho. Noriega é peça importante para o confronto contra o Mirassol para formar a zaga, quando Mano Menezes começa a encaminhar um time ideal do Tricolor para o restante do Brasileirão.