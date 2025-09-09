As novas peças do Grêmio que podem agregar ao time de Mano

Depois do susto no duelo contra o Uruguai, quando saiu antes do apito final, a boa notícia para o Grêmio é que Noriega não se lesionou atuando pelo Peru nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Inclusive, o dublê de zagueiro e volante inclusive deve estar em campo hoje contra o Paraguai.
O atleta é esperado para retomar os trabalhos a partir de amanhã no CT Luiz Carvalho. Noriega é peça importante para o confronto contra o Mirassol para formar a zaga, quando Mano Menezes começa a encaminhar um time ideal do Tricolor para o restante do Brasileirão.
Arthur também vai estar em campo no sábado (13) marcando o retorno ao clube. Melhora muito a qualidade do meio-campo gremista.
Já a estreia de Willian vai ocorrer a partir do Gre-Nal, marcado para o dia 21, no Beira-Rio. Não há necessidade de apressar a presença do meia-atacante, até porque o último jogo de Willian, ainda no Fulham, ocorreu no dia 10 de maio.
