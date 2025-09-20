As escolhas de Mano que podem surpreender na escalação do Grêmio

Gre-Nal será bem importante para a sequência de Mano no Grêmio. André Ávila / Agencia RBS

Mano Menezes está preparando uma surpresa na escalação do Grêmio. Depois de testar Alysson e Cristian Olivera, conforme a informação de bastidor trazida na Gaúcha pelo repórter Marco Souza, Pavon foi testado pro lado direito do ataque gremista.

O objetivo claro de Mano é colocar um atacante que ajude a vigiar as investidas de Bernabei pelo lado esquerdo do Inter.

Não me parece a melhor alternativa escalar Pavon no Gre-Nal. O argentino até pode ajudar na marcação. Porém, tem grandes dificuldades para meter a bola na rede dos adversários. Assim como a provável utilização de Edenilson centralizado, que também foi trabalhado nos treinos fechados.

Claro, que quem opina precisa falar antes dos fatos acontecerem. Se der certo, mérito total de Mano. As presenças de Marcos Rocha, Noriega, Arthur, Willian e Carlos Vinicius podem ser as boas novidades do Grêmio.