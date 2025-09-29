A zica que persegue o Grêmio no Brasileirão

Depois de dois meses sem ganhar na Arena, conquistar os três pontos era o principal objetivo do Grêmio contra o Vitória na manhã deste domingo (28). Missão cumprida. Agora, o Tricolor abre uma vantagem confortável de dez pontos em relação ao Z-4. Diminui a pressão.



Só que o desempenho do time de Mano Menezes ainda ficou aquém do ideal. Até o gol de André Henrique, a equipe teve grandes dificuldades de finalizar. A saída de Willian por lesão antes da metade do primeiro tempo dificultou mais as coisas. E o problema vai prosseguir, já que o atacante teve fratura no pé direito.