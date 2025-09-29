A zica que persegue o Grêmio no Brasileirão

Depois de dois meses sem ganhar na Arena, conquistar os três pontos era o principal objetivo do Grêmio contra o Vitória na manhã deste domingo (28). Missão cumprida. Agora, o Tricolor abre uma vantagem confortável de dez pontos em relação ao Z-4. Diminui a pressão.
Só que o desempenho do time de Mano Menezes ainda ficou aquém do ideal. Até o gol de André Henrique, a equipe teve grandes dificuldades de finalizar. A saída de Willian por lesão antes da metade do primeiro tempo dificultou mais as coisas. E o problema vai prosseguir, já que o atacante teve fratura no pé direito.
Zica braba do Grêmio, que perde mais uma contratação da janela. Willian vinha sendo o referencial técnico do Tricolor nas últimas partidas. Pavón jogou pouco mais uma vez. Saiu vaiado pela galera. Não dá para entender a insistência de Mano. Só expõe o jogador.
Por outro lado, o treinador apostou em Amuzu na etapa final e deu resultado. No geral, a vitória sobre os baianos passou pelas escolhas de Mano.