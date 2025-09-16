A última chance de Roger fazer algo diferente no Inter

Um tropeço colorado pode significar a troca do comando do vestiário. Duda Fortes / Agencia RBS

O Gre-Nal de domingo (21) pode ser um divisor de águas para o Inter no Brasileirão. Uma vitória alivia o ambiente e empurra o Grêmio para próximo do Z-4. Já um tropeço colorado pode significar a troca do comando do vestiário.

Sob pressão, Roger Machado precisa fazer algo diferente. Como não tem peças novas, terá que encontrar alternativas para retomar o desempenho.

A ideia pode ser formatar um time com três zagueiros, para liberar os laterais. Na zaga, o experiente Mercado se juntaria a Juninho e Vitão. Com isso, Bernabei, que retorna de suspensão, pode agregar bastante na jogada ofensiva.

Thiago Maia e Alan Rodriguez seriam os volantes no meio-campo. Caberia a Alan Patrick ser o criador. O camisa 10 tem que voltar a fazer a diferença.

Na frente, Borré tem chances de ganhar a vaga de Ricardo Mathias. Porém, nas imagens do primeiro treino da semana divulgadas pelo Inter, o colombiano não aparece. Mas mistério faz parte do ambiente do clássico.