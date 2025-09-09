A surpresa que Roger pode apresentar no Inter

Na semana intensa de trabalho do Inter no CT Parque Gigante, antes da pedreira contra o Palmeiras no Allianz Parque, Roger Machado teve a volta de uma peça importante. O zagueiro Mercado , recuperado de um problema na panturrilha, está treinando com os companheiros e pode indicar uma mudança de esquema no Colorado.

Os três zagueiros foram utilizados apenas na partida com o São Paulo, na derrota no Beira-Rio por 2 a 1. Mas há um detalhe que não pode ser esquecido. O 3-5-2 foi a campo com os reservas. Claro, que fica a dúvida se a volta de Mercado ocorreria no gramado sintético do Allianz Parque. Não é o campo ideal para quem retorna de parada. A única certeza, é que Roger precisa encontrar uma forma da equipe render mais na reta final do Brasileirão. Depois do Verdão em São Paulo tem o Gre-Nal. E todas as desculpas possíveis já foram dadas para o fraco desempenho.