A rotina que Roger precisa mudar no Inter

Data Fifa é novamente uma oportunidade para Roger. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

A história se repete no Inter. Depois de uma sequência de queda de rendimento e resultados negativos, o Inter aposta na parada para a data Fifa para reorganizar a casa. Só que a mesma ideia foi vendida no período do Mundial de Clubes, quando o Brasileirão ficou paralisado.



O desafio de Roger Machado é encontrar uma nova forma de jogar. Depois de alguns dias de folga, a ideia do treinador é aproveitar todos os treinamentos para remontar a equipe que encara o Palmeiras.

Uma das possibilidades que pode ser testada está o esquema com três zagueiros, que só foi utilizado uma única vez com o time reserva que acabou perdendo para o São Paulo. Ou sem Wesley, Roger pode usar dois atacantes.

É obrigação do treinador encontrar soluções, por mais carências no elenco e que alguns atletas estão entregando muito menos do que podem.