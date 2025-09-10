A obrigação do Grêmio de Mano com os reforços

Mano tem mais opções para montar o time do meio para frente. Renan Mattos / Agencia RBS

Mano Menezes começa preparar uma mudança importante da fotografia do Grêmio para o resto de Brasileirão. Marcos Rocha chegou e assumiu a titularidade indiscutível na lateral-direita. A vinda de Arthur qualifica o meio-campo do Tricolor.



A recuperação do futebol de Cuéllar, que chegou com grande expectativa no início da temporada, é outro fator que o treinador gremista deve comemorar.

Mas acredito, que Mano possa colocar mais um volante formando um tripé no meio-campo. Willian entra em campo a partir do Gre-Nal do Beira-Rio. Penso, que não pode mexer em Alysson. O guri precisa ter sequência. Já na frente, daria pra acomodar Willian, Braithwaite e Carlos Vinicius. Seria uma equipe ofensiva.

Como opção, seria interessante recuperar Cristaldo para ser o armador. Com as novidades, é obrigação do Grêmio é melhorar de desempenho. Até porque é quase impossível piorar o futebol apresentado até agora em 2025.