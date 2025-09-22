A merecida vitória do Grêmio em um Gre-Nal surpreendente

A primeira coisa que é preciso dizer: Inter e Grêmio fizeram um baita Gre-Nal em termos de emoção. Pouca gente apostava em um placar com cinco gols. Do primeiro ao último segundo,
com quase 24 minutos de acréscimos juntando os dois tempos, a batalha pela vitória pelos dois lados foi permanente. Na estratégia, Mano Menezes superou Roger Machado.
Mesmo com um homem a menos, após a expulsão de Arthur, o Grêmio conseguiu se reorganizar para manter o resultado de 3 a 2. O goleiro gremista ainda fez fez duas grandes defesas, quando o Tricolor passou a frente no marcador na etapa final. Os gols da equipe de Mano foram todos em jogadas construídas.
O jovem Alysson entrou e na primeira vez que tocou na bola, venceu Juninho e Vitão e fuzilou Rochet. Carlos Vinícius estreou no Gre-Nal com gol. Mas o centroavante acabou saindo machucado. O substituto, André Henrique, também deixou a marca no placar. Os novos contratados - Marcos Rocha e William e Arthur, até ser expulso, - fizeram um baita jogo.
Assim como Marlon e Wagner Leonardo. O Inter até poderia ter empatado no final. Mas a vitória do Grêmio foi justa para os mais de 90 minutos. O resultado alivia a pressão vivida por Mano. Os resultados paralelos ainda deixaram o Tricolor mais longe do Z-4.
