A grande tarefa de Ramón Diáz no Inter

Começou a era Ramón Diáz no Inter. O novo treinador já teve um primeiro contato com o elenco no CT Luiz Carvalho nesta quinta-feira (25). Vamos combinar, que logo no início não há muito o que fazer em termos de treinamento, além de uma boa conversa franca antes do confronto com o Juventude. Remobilizar os atletas é a principal tarefa do experiente treinador no começo do trabalho.
Claro, que a nova comissão técnica poderá fazer algumas alterações na formatação em relação ao que Roger Machado vinha escalando. Os laterais Aguirre e Bernabei estão fora por suspensão. Pelos flancos devem atuar Alan Benítez e Victor Gabriel. Tudo indica que Mercado seja colocado ao lado de Vitão na zaga formando uma linha de quatro. No meio, Alan Rodriguez, que saiu machucado no Gre-Nal pode ficar de fora. Uma solução seria colocar Luiz Otávio como primeiro volante e Thiago Maia mais avançado. Outra possibilidade é Ramón Díaz escalar Borré junto com Ricardo Mathias na frente, mais Carbonero pela esquerda.
Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.