A eleição do Grêmio é um grande ponto de interrogação

Marcelo Marques alegou excesso de exposição para desistir novamente da pré-candidatura. Jefferson Botega / Agencia RBS

Entre idas e vindas, Marcelo Marques desistiu de vez em concorrer à presidência do Grêmio. O empresário, que foi responsável pela compra da gestão da Arena para o Tricolor, alegou o excesso de exposição pública dele e dos familiares para tomar a decisão. Ele afirmou, em nota, que quer cuidar dos seus negócios e ser apenas um torcedor normal.

A presença de Marques poderia significar um aumento no poderio para investir recursos com o objetivo de melhorar o futebol do Grêmio. A impressão era de que o grande fato novo seria poder contar com um empresário de sucesso para gerir o clube de forma mais profissional.

Depois da nova reviravolta, o cenário da eleição do novo presidente gremista volta a estaca zero. Tudo é um grande ponto de interrogação.