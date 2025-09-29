A dura realidade que Ramón Díaz vai enfrentar no Inter

O empate com o Juventude em 1 a 1 no Alfredo Jaconi neste sábado (27) escancara que Ramón Díaz terá muito trabalho no Inter. Escapou de voltar derrotado da Serra. Brigar para fugir do inferno da Série B é o principal objetivo colorado até dezembro. A dura realidade é que falta qualidade ao elenco colorado.
Roger Machado não era o único culpado pelo mau momento. A situação continua preocupante. O alento é que os adversários na parte baixa da tabela são mais frágeis. Mais uma vez, a produção ofensiva do Inter foi pobre.
O gol de Alan Patrick acabou sendo o lance de maior perigo a meta do Ju durante toda a partida. O que há com Borré? Vale ressaltar a atuação de Luiz Otávio. O guri pode furar a fila de opções no meio-campo. Os dois próximos jogos no Beira-Rio (Corinthians e Botafogo) são inegociáveis. É vencer ou vencer!
E não será barbada para a equipe da dupla Ramón e Emiliano Díaz.