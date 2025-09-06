A correta decisão da jovem promessa do Grêmio

Gabriel Mec é o principal nome da base gremista. ÂNGELO PIERETTI / Grêmio,Divulgação

O Shakthar Donestk, da Ucrânia fez uma proposta de 17 milhões de euros por Gabriel Mec, joia da base do Grêmio. Pelas informações vindas do estafe do guri, a ideia inicial é não aceitar uma transferência agora para fora do Brasil.

O momento seria de ainda buscar um espaço no Grêmio e focar na Seleção Brasileira sub-17, que vai jogar o mundial da categoria.

Decisão correta. Pela bola que joga, mais adiante pode aparecer uma chance em um mercado mais forte do futebol europeu. Por completar 18 anos somente em abril, Gabriel Mec nem poderia deixar o Tricolor agora. Claro, que Mano Menezes precisa dar mais rodagem para o jovem na equipe.

Até agora, ele esteve em campo pelo Grêmio uma única vez e ficou no banco de reservas na partida contra o Flamengo no Maracanã. Porque tudo indica que ele vai durar pouco tempo no Grêmio.

