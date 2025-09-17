A atitude que não ajuda no ambiente do Inter

O trabalho do Inter para o Gre-Nal 448 teve invasão do CT Parque Gigante por parte de integrantes de uma torcida organizada. Com certeza, o fato não ajuda o time na preparação para o clássico. Se a pressão já é grande por resultado, ela só tende a aumentar com a atitude de alguns torcedores.



Os atletas não vão jogar mais por ouvir cobranças. O que vai resolver é o trabalho de campo e a mobilização. Roger Machado terá que encontrar uma ideia de time diferente. As últimas tentativas do treinador não surtiram efeito.