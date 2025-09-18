A aposta de Mano Menezes no Grêmio para o Gre-Nal

Mesmo sem grandes atuações, o melhor Grêmio recente é aquele que jogou de forma reativa. Longe da Arena, o time de Mano Menezes encontrou um melhor jeito de atuar, sem precisar tomar a iniciativa. Falo especificamente das partidas contra Atlético MG e Flamengo. Uma vitória e um empate. Quatro pontos em seis.



Aposto, que no clássico do Beira-Rio, a postura deve ser a mesma dos confrontos longe de Porto Alegre. Se lembrarmos das atuações nos jogos com Sport, Ceará e Mirassol na Arena, quando precisou propor, teve grandes dificuldades. Com isso, arrisco dizer que Dodi será titular ao lado de Cuéllar e Arthur.