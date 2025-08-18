Time reserva do Inter sucumbiu à qualidade do Flamengo

Antes de pegar o Flamengo pelo Brasileirão, escrevi aqui e no DG, que Roger Machado acertava em preservar os titulares. Por isso, criticar o técnico do Inter agora, depois da goleada sofrida, sem analisar o contexto, seria oportunismo da minha parte. Mas na real, o time escalado não entrou em campo. Acabou sendo uma presa fácil.
Com muito menos opções no elenco em relação ao adversário, o Colorado não podia correr riscos de perder ou desgastar de forma demasiada jogadores importantes do time. O arsenal de alternativas que Filipe Luís tem à disposição é único no futebol brasileiro.
Agora, a derrota precisa ser assimilada e o foco total tem que estar no jogo pela Libertadores. Escapou de um resultado pior. Borré ainda descontou. Se o 3 a 1 terá algum abalo ou não no anímico do Inter, a resposta saberemos depois do apito final, na quarta-feira (20). Será a tarefa mais difícil que o grupo de Roger terá em 2025.
Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.