Time reserva do Inter sucumbiu à qualidade do Flamengo

Antes de pegar o Flamengo pelo Brasileirão, escrevi aqui e no DG, que Roger Machado acertava em preservar os titulares. Por isso, criticar o técnico do Inter agora, depois da goleada sofrida, sem analisar o contexto, seria oportunismo da minha parte. Mas na real, o time escalado não entrou em campo. Acabou sendo uma presa fácil.



Com muito menos opções no elenco em relação ao adversário, o Colorado não podia correr riscos de perder ou desgastar de forma demasiada jogadores importantes do time. O arsenal de alternativas que Filipe Luís tem à disposição é único no futebol brasileiro.