Roger precisa de um fato novo no time do Inter

A única certeza é que o treinador necessita fazer alguma mudança. Renan Mattos / Agencia RBS

Com a queda do efeito suspensivo, Vitão está fora de combate nos próximos dois jogos do Inter pelo Brasileirão. Vai ter que cumprir a pena imposta pelo STJD. É uma baixa significativa para os confrontos com São Paulo e Bragantino. A pena não vale na Copa do Brasil.

Não acredito que Roger Machado preserve muitos atletas para o confronto contra o tricolor paulista no Beira-Rio.

Na zaga, a tendência é que Clayton Sampaio apareça. A grande questão é testar alternativas para melhorar o funcionamento do meio-campo. O setor vem apresentando grandes dificuldades. A partida pode servir de laboratório para testes. Richard pode fazer a estreia. Luiz Otávio, mesmo que não tenha entrado contra o Flu, também pode aparecer.

No momento, Bruno Henrique está fazendo hora extra no time titular. Bruno Tabata pode ser uma parceria para Alan Patrick na criação das jogadas. Wesley, que marcou apenas um gol na temporada, pode perder uma vaga na equipe. A única certeza é que Roger necessita fazer alguma mudança. Criar um fato novo na escalação.