Quem é o real responsável pelo pouco futebol do Grêmio?

O Grêmio de Mano Menezes treina, treina, treina e não melhora de desempenho. Isso é um fato incontestável na temporada. E a pergunta que não quer calar é clara: quem tem a culpa pelo momento de pouco futebol em campo?
É apenas do treinador ou a qualidade do elenco montado pelos dirigentes, inviabiliza melhores resultados? Penso, que na realidade o Tricolor é a soma dos dois fatores.
Contra o Ceará na Arena no sábado (24), mais uma atuação de qualidade pequena do time gremista. O ponto positivo foi a repetição do bom desempenho de Cuéllar. O colombiano tomou conta da saída de bola no meio-campo. Pode ser uma peça importante na sequência de Brasileirão.
Marcos Rocha estreou bem pela direita. Vai agregar bastante pra qualidade e experiência. De negativo, as lesões de Balbuena e Riquelme. O zagueiro teve fratura na fíbula do tornozelo direito. O Grêmio não informou o tempo de parada. Péssima notícia para a sequência. Mano perde uma solução que surgiu na zaga.
Na frente, Braithwaite fez a pior partida vestindo a camisa gremista. Errou tudo. Saiu vaiado e reconheceu a péssima atuação. O uruguaio Cristian Olivera também não conseguiu vitória sobre os marcadores. Em 2025, já passou da hora de o Grêmio jogar mais. E Mano precisa encontrar logo as soluções.