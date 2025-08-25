Quem é o real responsável pelo pouco futebol do Grêmio?

Mais uma atuação de qualidade pequena do time gremista. André Ávila / Agencia RBS

O Grêmio de Mano Menezes treina, treina, treina e não melhora de desempenho. Isso é um fato incontestável na temporada. E a pergunta que não quer calar é clara: quem tem a culpa pelo momento de pouco futebol em campo?

É apenas do treinador ou a qualidade do elenco montado pelos dirigentes, inviabiliza melhores resultados? Penso, que na realidade o Tricolor é a soma dos dois fatores.

Contra o Ceará na Arena no sábado (24), mais uma atuação de qualidade pequena do time gremista. O ponto positivo foi a repetição do bom desempenho de Cuéllar. O colombiano tomou conta da saída de bola no meio-campo. Pode ser uma peça importante na sequência de Brasileirão.

Marcos Rocha estreou bem pela direita. Vai agregar bastante pra qualidade e experiência. De negativo, as lesões de Balbuena e Riquelme. O zagueiro teve fratura na fíbula do tornozelo direito. O Grêmio não informou o tempo de parada. Péssima notícia para a sequência. Mano perde uma solução que surgiu na zaga.