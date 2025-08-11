O vergonhoso cenário apresentado pelo Grêmio dentro e fora de campo

Ausência de Alberto Guerra após derrota para o Sport foi constrangedora. Camila Hermes / Agencia RBS

Óbvio que não é possível demitir o presidente Alberto Guerra, que faz uma das piores gestões da história do Grêmio. A falta de capacidade de indignação do comandante é digna de cartilha do rebaixamento.

A desculpa para sair do estádio antes do fim do jogo porque tinha viagem marcada para o Rio de Janeiro por causa de uma reunião na CBF não tem cabimento.

Até dá para trocar os integrantes do departamento de futebol, sejam políticos ou o profissional, pela inércia.

Mas na história do mundo da bola, sempre estoura no treinador. Só que Mano Menezes também tem muita responsabilidade pela falta de evolução e pelo fracasso monstruoso do Tricolor.

O treinador estava visivelmente constrangido na entrevista coletiva. Tomar uma roda do Sport, que não vencia uma partida desde março e vinha de 10 derrotas e seis empates no Brasileirão, foi a gota d’água para legendar um trabalho vexatório no geral.

E os jogadores, hein?

Que papelão! Deveriam ter vergonha na cara e pedir desculpas para a torcida pelo desempenho fraquíssimo contra o pior time do campeonato. Ninguém nem sequer passou na zona mista da Arena, o que comprova que para os atletas se sentem acima do bem e do mal, pouco se importando com os mais de 35 mil torcedores que estiveram na Arena na noite de domingo (10).

É hora de o Grêmio acordar e fazer uma terra arrasada, ou pode ser tarde demais.