O ultimado para Roger Machado no Inter

Como sempre, tudo pode estourar no comandante. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

A derrota para o Cruzeiro na noite do sábado (24), pelo Brasileirão, confirmou o péssimo momento vivido pelo Inter na temporada, que teve duas eliminações recentes em copas.

Conforme informação de bastidor trazida na Gaúcha pelo repórter Rodrigo Oliveira, que esteve em Belo Horizonte, houve uma forte discussão entre os atletas no vestiário, enquanto Roger Machado concedia a coletiva. Inclusive, D’Alessandro teria sido chamado para intervir.

É a confirmação do preocupante quadro de instabilidade dentro e fora de campo vivido pelo Colorado. A equipe não encontra alternativas nas partidas e se repete nos erros individuais, que comprometem o todo. Falhas determinam derrotas.

No Mineirão, Alan Patrick e Wesley repetiram as últimas más atuações. O camisa 10 abandonou o protagonismo. Sem Thiago Maia, Richard não funcionou como primeiro volante. A defesa toda bateu cabeça.

Rochet falhou no gol de Matheus Pereira. No todo, mais um desempenho fraco. Mantida a dificuldade de concluir a meta adversária. O limite para a sequência do trabalho de Roger será o duelo com o Fortaleza no Beira-Rio.