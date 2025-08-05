O time do Inter é um grande ponto de interrogação

Roger Machado tem que pensar em solução para o meio-campo. Renan Mattos / Agencia RBS

Para pegar o Fluminense no Maracanã, não creio que Roger Machado vá repetir o esquema de três zagueiros. Não deu certo contra o São Paulo. Além disso, tem menos rodagem de treinos em relação à formatação anterior. A única certeza é que o Inter precisa arriscar tudo. Precisa vencer pelo menos por um gol de diferença para forçar as penalidades.

O meio-campo é o baita ponto de interrogação da montagem da equipe. Thiago Maia e Bruno Henrique juntos não estava funcionando. Richard pode aparecer na primeira função. Ou Luiz Otávio. Com isso, Thiago Maia jogaria mais avançado. Alan Rodríguez não pode ser utilizado na Copa do Brasil.

Wesley tem que entregar mais. E o ataque tem que voltar a fazer gols. Será que Borré pode desencantar? Gostaria de estar enganado, mas não acredito que Valencia volte a dar resposta positiva. Quem sabe Ricardo Mathias possa resolver? Roger deve ter muitas dúvidas na cabeça.