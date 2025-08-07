O sonho do Grêmio que pode virar novela

O sonho de poder contar com Roger Guedes ainda não foi abandonado pelo Grêmio. O Al-Rayyan do Catar não respondeu se aceita ou não o primeiro valor oferecido pelo Tricolor na casa de 10 milhões de euros. O fato do time estrangeiro estar indo buscar o uruguaio Braian Rodríguez no América do México pode ser um indicativo de que a saída do atacante gaúcho possa ser facilitada.



A preocupação na negociação é que o Al-Rayyan já indicava que gostaria de receber mais dinheiro por Roger Guedes. Realmente, o valor inicial já é muito alto. Porém, o Grêmio precisa trazer um atacante de qualidade para agregar.