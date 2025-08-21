O novo titular que chega para resolver uma carência crônica do Grêmio

Marcos Rocha vai assumir a titularidade da lateral direita. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

Marcos Rocha desembarcou em Porto Alegre para ser a grande novidade do Grêmio contra o Ceará na Arena, pelo Brasileirão, neste sábado (23). Agora o experiente lateral-direito espera apenas a regularização no BID da CBF para estar em campo na frente da galera gremista.

Com absoluta certeza, o atleta de 36 anos pode dar uma grande contribuição ao time de Mano Menezes em uma posição que tem sido um problema crônico.

Depois da lesão de João Pedro, João Lucas — que também sofreu com problemas físicos — e Igor Serrote não conseguiram se firmar. Até se machucar também, Gustavo Martins até deu uma resposta razoável, mesmo atuando improvisado.

Na atual temporada, Marcos Rocha atuou em 17 partidas pelo Palmeiras. A última atuação foi durante os 90 minutos no confronto com o Vitória no início de agosto. Portanto, chega e assume a posição.