O jogo em que o Grêmio de Mano não pode errar

Grêmio de Mano Menezes deve ter casa cheia na 21ª rodada do Brasileirão. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Depois de somar os três pontos sobre o Atlético-MG fora de casa, o Grêmio espera pelo menos 40 mil torcedores para jogar com o Ceará na noite deste sábado (23). O esforço para baixar o preço dos ingressos é um fator que facilita o acesso da galera. A ideia fundamental é se afastar de vez do Z-4.

Vamos combinar, que não há negociação. É vencer ou vencer, porque tem a grande chance de ultrapassar os cearenses na tabela do Brasileirão. Um empate não pode ser considerado um bom resultado. Derrota, então, nem se fala. Até mesmo para a pressão em cima do trabalho de Mano Menezes não voltar.

Com um resultado positivo, o treinador ganha fôlego para esperar pelos reforços que estão chegando com o objetivo de aumentar a qualidade do elenco. Arthur será um baita acréscimo. Marcos Rocha é um jogador cancheiro. Erick Noriega chega para somar. O lateral e o volante já podem estrear. É jogo para manter a turbulência longe da Arena.