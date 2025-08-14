O irrecuperável tempo perdido pelo Grêmio

O Grêmio desistiu da contratação de Roger Guedes. O candidato à presidência, Marcelo Marques, que repassaria altos recursos para efetivar a contratação do atacante, emitiu uma nota para confirmar a saída do clube da negociação. Pelas dificuldades vividas pelo Tricolor, com certeza, seria uma baita contratação.



Mas o jogo duro feito pelo Al Rayyan indicava que a novela não teria o final feliz, mesmo com todo o desejo do jogador em atuar no Grêmio. Na realidade, o Tricolor acabou perdendo tempo em uma contratação que dificilmente seria fechada pelos valores exigidos pelo time estrangeiro. Agora, os dirigentes da gestão atual correm contra o tempo para buscar algum atleta que qualifique o elenco. E Marcelo Marques confirmou que a verba que iria para Roger Guedes ainda continua à disposição para reforçar o elenco. É preciso se mexer!