O grande trunfo do Inter para enfrentar o Flamengo

Qual é a principal mudança que deve ocorrer no Inter para conseguir a classificação sobre o Flamengo na Libertadores? A escalação que esteve em campo no Maracanã, não deve ter modificação de nomes. Roger Machado escalou o que tem de melhor. Resta apenas a expectativa se poderá ou não contar com a volta de Carbonero, que faz tratamento intensivo para estar em campo na grande hora. Caso não se recupere, Bruno Tabata será titular.



A postura mostrada pelo Colorado no segundo tempo, no Rio de Janeiro, indicou um caminho de como poderia enfrentar o grande time carioca. O Inter teve dificuldades de concluir na meta de Rossi. É um fator que precisa ser corrigido, já que a necessidade é fazer pelo menos um gol de diferença, levando a decisão para os pênaltis.