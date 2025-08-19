O grande trunfo do Inter para enfrentar o Flamengo

Qual é a principal mudança que deve ocorrer no Inter para conseguir a classificação sobre o Flamengo na Libertadores? A escalação que esteve em campo no Maracanã, não deve ter modificação de nomes. Roger Machado escalou o que tem de melhor. Resta apenas a expectativa se poderá ou não contar com a volta de Carbonero, que faz tratamento intensivo para estar em campo na grande hora. Caso não se recupere, Bruno Tabata será titular.
A postura mostrada pelo Colorado no segundo tempo, no Rio de Janeiro, indicou um caminho de como poderia enfrentar o grande time carioca. O Inter teve dificuldades de concluir na meta de Rossi. É um fator que precisa ser corrigido, já que a necessidade é fazer pelo menos um gol de diferença, levando a decisão para os pênaltis.
É inquestionável que o Fla tem um grupo de grande qualidade. Porém, não é imbatível. O fator anímico será um componente fundamental no Beira-Rio. De fora para dentro de campo, o apoio do torcedor pode ser o grande trunfo do time de Roger no confronto.
