O grande problema do Grêmio que Mano precisa resolver

O jogo contra o Sport na Arena neste domingo (10) vai marcar a estreia do paraguaio Balbuena. Como ele, o Grêmio resolve a dificuldade de ter que escalar dois zagueiros canhotos. Mas Mano Menezes tem um problema em outro setor da equipe que precisa ser resolvido com máxima urgência.
O ataque gremista marcou apenas 16 gols em 17 partidas. É o quarto pior entre 20 equipes. A frente apenas de Juventude, Vitória e Sport. Porém, há outro dado estatístico muito preocupante: a grande dificuldade da equipe de finalizar a gol. É o segundo time que menos vezes tenta acertar a meta adversária.
A culpa é dos atacantes e do meio-campo, que não faz a bola chegar na frente. A contratação de Carlos Vinícius pode ser uma possibilidade de solução. E a sonhada vinda de Roger Guedes diretamente do Catar também pode ajudar a atenuar o problema. Mas não dá para esquecer que o coletivo precisa funcionar no futebol.
