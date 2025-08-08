O grande problema do Grêmio que Mano precisa resolver

O jogo contra o Sport na Arena neste domingo (10) vai marcar a estreia do paraguaio Balbuena. Como ele, o Grêmio resolve a dificuldade de ter que escalar dois zagueiros canhotos. Mas Mano Menezes tem um problema em outro setor da equipe que precisa ser resolvido com máxima urgência.



O ataque gremista marcou apenas 16 gols em 17 partidas. É o quarto pior entre 20 equipes. A frente apenas de Juventude, Vitória e Sport. Porém, há outro dado estatístico muito preocupante: a grande dificuldade da equipe de finalizar a gol. É o segundo time que menos vezes tenta acertar a meta adversária.