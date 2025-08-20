O grande lance do Grêmio na janela de transferências

O meio-campista tem a ambição de voltar a jogar na Seleção Brasileira sob comando de Carlo Ancelotti. Lucas Figueiredo / CBF/Divulgação

A contratação de Arthur seria um grande lance do Grêmio. Porém, apenas a vontade do jogador não basta para sacramentar a negociação. A Juventus, dona dos direitos federativos, quer alguma compensação financeira agora. Ou pelo menos, aceitaria emprestar o atleta por um ano e a obrigar uma compra no final do prazo.

O contrato de Arthur com os italianos vale até junho de 2027. Só que o Grêmio pretende uma liberação sem custos. Fora dos planos no time italiano, o volante tenta ajudar na negociação. Aos 29 anos, o meio-campista tem a ambição de voltar a jogar na Seleção Brasileira sob comando de Carlo Ancelotti.

Para o Grêmio, é fundamental repatriar um jogador motivado com gana de voltar a ser protagonista no futebol. Qualidade, Arthur já mostrou que tem de sobra. Basta focar para colocar o fino da bola em prática.