O dilema do Inter em Bragança Paulista

Antes de encarar o Flamengo pela Libertadores na próxima quarta-feira (13), o Inter terá que ir enfrentar o Bragantino pelo Brasileirão. A grande questão para Roger Machado será preservar ou não na partida no interior paulista pelo campeonato de pontos corridos.
É arriscado perder mais titulares. A decisão mais correta é colocar em campo uma equipe alternativa pela competição de pontos corridos. Uma certeza é de que Carbonero e Mercado, com problemas musculares após a eliminação para o Fluminense, estão fora de combate no Maracanã.
É possível montar uma equipe competitiva, deixando titulares no banco de reservas para entrar no campo comente em caso de necessidade. Por outro lado, o Colorado não pode esquecer que é preciso somar pontos em Bragança Paulista.
O principal caso de preservação é o de Alan Patrick. Não há um substituto à altura do camisa 10 no elenco.
