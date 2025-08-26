O baita azar de Mano no Grêmio

A chegada de Balbuena resolveu o problema pelo lado direito da zaga do Grêmio. Com a fratura do tornozelo, o paraguaio vai passar por uma cirurgia e ficará fora dos campos por quatro meses. Villasanti também não atua mais em 2025 com grave lesão no joelho esquerdo. Um baita azar de Mano Menezes! Duas baixas que farão muita falta no restante do Brasileirão.



Na defesa, o volante peruano Erick Noriega pode ser testado ao lado de Kannemann, já que pode atuar na posição. Pode ser melhor do que o canhoto Wagner Leonardo jogando improvisado. Creio, que o Grêmio não busca um novo zagueiro, já que Gustavo Martins está em processo final de recuperação.