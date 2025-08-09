Inter volta ao Brasileirão sob pressão

Resposta do Inter de Roger precisa ser enérgica. André Ávila / Agencia RBS

Depois de ser eliminado na Copa do Brasil para o Fluminense e perder pelo São Paulo no Brasileirão, o Inter entra em campo sob pressão contra o Bragantino neste sábado (9). A resposta do elenco colorado precisa ser enérgica. Só que o time paulista também vive um momento delicado na temporada.

Depois de largar bem no campeonato de pontos corridos, quando chegou a liderar a competição, o Massa Bruta vem de seis derrotas seguidas contando os confrontos com o Botafogo pela Copa do Brasil. A última vitória foi em 13 de julho sobre o Corinthians em Itaquera.

Por isso, o jogo em Bragança Paulista será ainda mais complicado para o Colorado. O clima no desembarque em Atibaia, local onde a delegação está concentrada, é sem sorrisos e foco. Roger Machado deve preservar jogadores pensando no embate com o Flamengo na Libertadores.