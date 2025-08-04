Inter perdeu com Roger tentando fato novo na escalação

Roger mudou o time na partida contra o Tricolor Paulista. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Roger Machado revolucionou o time inicial do Inter para pegar o São Paulo na noite do domingo (3). Com Alan Patrick e Bruno Henrique vetados, mais Victor Gabriel, Aguirre, Thiago Maia, Carbonero e Wesley preservados, o esquema foi o 3-5-2. Era preciso fazer algo diferente.

Mercado voltou a cena. Retorno importante pela liderança. O uruguaio Alan Rodríguez estreou bem ao lado de Luiz Otávio. E a dupla Borré e Valencia foi reeditada. No primeiro tempo, o jogo estava equilibrado quando os paulistas abriram o marcador com um cabeceio de Arboleda.

Na etapa final, a dupla de Borré e Valencia, que custa tanto para os cofres do clube, foi trocada por Carbonero e Ricardo Mathias. Com os dois em campo melhorou um pouco a força ofensiva.

Mas o São Paulo ampliou com Bobadilla. Tabata ainda descontou de pênalti. No fim das contas, o fato novo na escalação entregou pouco futebol recente. Agora o objetivo do Inter será juntar forças para virar sobre o Flu no Maracanã. Terá que melhorar muito!