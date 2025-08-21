Inter bateu no teto e parou no Flamengo

Borré colocou uma bola na trave no melhor lance do Inter na partida. Renan Mattos / Agencia RBS

Antes da bola rolar, a torcida fez sua parte. A delegação chegou carregada no colo pelas Ruas de Fogo. O Inter criou todo o clima para decidir tudo com o Flamengo nesta quarta-feira (20). E foi derrotado por 2 a 0.

Mas a chuva de papel picado, que veio da marquise do Beira-Rio, atrasou o início da partida, esfriando o clima antes da bola rolar. Em campo, Roger Machado repetiu a escalação do Maracanã.

O jogo começou truncado até o momento do gol de Arrascaeta, que teve uma falha grave de Rochet. Uma ducha de água gelada. O primeiro tempo teve um Colorado inofensivo, sem arrematar com perigo na meta de Rossi.

Ricardo Mathias esteve abandonado na frente. Wesley e Bernabei jogaram pouco. Alan Patrick não criou nada, desaparecido do jogo. Não assumiu o esperado protagonismo.



Por outro lado, coletivamente, o Fla sobrou. Confirmou o favoritismo esperado. Na etapa final, o Inter foi para o tudo ou nada com Borré no lugar de Tabata. Mais tarde, Vitinho e Carbonero.

Por fim, Valencia entrou. Nada adiantou. Só uma mísera bolinha na trave. Nada para quem precisava virar o 1 a 0 do Rio de Janeiro.

No geral, imposição zero por parte da equipe de Roger, que não encontrou soluções. Na reta final da partida, Pedro ainda sacramentou a eliminação do Inter, que não competiu.