Grêmio encontrou uma solução imediata para um problema crônico

Rocha foi a solução encontrada pelo Grêmio. Cesar Greco / Palmeiras, Divulgação

Para suprir a carência na lateral direita, o Grêmio traz Marcos Rocha do Palmeiras. Pelo histórico do atleta, é uma boa sacada.

Mas, na realidade, é uma contratação de emergência, que escancara a falta de planejamento da gestão de futebol gremista. Só que era preciso agir agora.

O veterano lateral-direito acumula um cartel de grandes títulos conquistados na carreira, entre Libertadores e Brasileirões e Copa do Brasil. É possível comparar com a contratação de Léo Moura, que veio para o Tricolor com uma carreira consolidada e ainda levantou a taça da América de 2017.

O mercado não oferece boas opções para a posição de forma imediata e com o poderio financeiro que o Grêmio tem para contratar.