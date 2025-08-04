Grêmio é incompetente dentro e fora de campo

Tricolor Gaúcho perdeu para o Tricolor Carioca na noite do último sábado (2), no Rio de Janeiro. Lucas Uebel / Gremio.net

A paciência dos gremistas tem sido gigante para aguentar uma equipe que não consegue jogar futebol. Uma rotina de fracassos do Grêmio em 2025. Até quando a incompetência vai imperar na Arena? Dentro de campo, o goleiro é inseguro. A defesa falha. Como no gol de Everaldo. O meio-campo marca mal e não cria. E o ataque é inofensivo aos adversários.

Mas algo se salva? Quem sabe os guris, Riquelme e Alysson, que começam a ganhar espaço. No Brasileirão, o Tricolor chegou a sétima derrota em 17 partidas. Fora das quatro linhas, o mau desempenho ocorre por um trabalho ruim dos dirigentes, que formaram um elenco de atletas que não encaixam. No Maracanã, o Tricolor não conseguir ameaçar o Fluminense.

A produção gremista no primeiro tempo foi uma única jogada individual de Alysson. Só. Na etapa final, a equipe de Mano Menezes fez quase nada. Dodi cometeu um pênalti bisonho, perdido por Everaldo. O time do Grêmio é uma maçaroca coletiva, que liquida individualidades.