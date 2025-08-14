Flamengo traz vantagem mínima para decidir com o Inter no Beira-Rio

O Flamengo foi soberano no primeiro tempo no Maracanã, na primeira partida das oitavas de final da Libertadores na noite desta quarta-feira (13). Com mais posse de bola, os cariocas até não construíram tantas chances de abrir o marcador em jogada de bola parada, como na em que Bruno Henrique, aos 27 minutos, venceu a defesa do Inter para fazer 1 a 0. Antes, Luiz Araújo já havia parado em Rochet. Depois, o rubro-negro teve chance de ampliar.



Por outro lado, a bola não chegou em Ricardo Mathias. O goleiro Rossi não trabalhou. Na volta do intervalo, a postura do time de Roger Machado mudou. Adiantou a marcação e chegou mais próximo da meta flamenguista. Mas o Colorado não teve grandes oportunidades para conseguir empatar a partida. Quase no fim, Rochet salvou o que poderia ser o segundo gol do Flamengo. Nos acréscimos, Rossi defendeu chute de Vitinho com firmeza. No fim das contas, a derrota por um gol de diferença deixa a decisão em aberto para o Inter no Beira-Rio. Com o apoio do torcedor colorado, é possível sonhar com a vaga. Previsão de casa cheia para uma baita decisão!