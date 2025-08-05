Evolução ou mudança: o dilema vivido pelo Grêmio

Mano Menezes está sob pressão no Tricolor. Renan Mattos / Agencia RBS

O técnico Mano Menezes terá uma semana para tentar recuperar o futebol do Grêmio. Até mesmo um empate contra o Sport no domingo (10) pode determinar o encerramento do trabalho.

No mundo da bola, a solução mais simplista sempre é demitir o treinador. Mas não me parece uma solução mágica. Os jogadores estão entregando muito menos do que podem.

Com a suspensão de Kannemann, Balbuena na zaga pelo lado direito deve ser a principal novidade. O paraguaio chega para ser titular. Com isso, Wagner Leonardo volta para a esquerda. Sem opções, Camilo deve assumir a lateral-direita.

A expectativa é para a volta de Cuéllar no meio-campo. O colombiano ainda não conseguiu jogar o que se esperava desde a chegada no início da temporada.

Riquelme e Alysson precisam ser mexidos. Braithwaite tem crédito para ser mantido. Mas agora tem a sombra do centroavante Carlos Vinícius. É hora de vir uma resposta por parte do elenco.