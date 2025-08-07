Erros e falta de ousadia eliminam Inter da Copa do Brasil

Colorado não conseguiu reverter desvantagem no Rio. Lucas Merçon / Fluminense FC/Divulgação

O sonho de seguir na Copa do Brasil acabou para o Inter no Maracanã na noite desta quarta (6). Roger Machado optou pelo esquema sem os três zagueiros. Usou a formatação que vinha sendo utilizada em muitos momentos. Mais do mesmo. Poderia ter ousado.

O Colorado ainda teve o azar de duas lesões no primeiro tempo, justamente as novidades da escalação: Mercado e Richard. Na etapa inicial, não ameaçou a meta de Fábio. Em vantagem no agregado, o Flu administrou.

No intervalo, o Colorado perdeu Carbonero, lesionado. Entrou Bruno Tabata. Uma falha terrível de Ronaldo, que perdeu a bola na frente da área para Everaldo, complicou mais a situação do Inter com o gol marcado por Canobbio.

Só que o pênalti sofrido por Bernabei fez renascer as esperanças. Na primeira cobrança, Alan Patrick parou em Fábio, que se adiantou. Depois, o camisa 10 acertou.

Na sequência, o Inter foi para o tudo ou nada de forma desordenada. O time de Renato Portaluppi travou a partida e só se defendeu. Catimbou.