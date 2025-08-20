É tudo ou nada para o Inter na Libertadores

Expectativa é de Beira-Rio cheio para a decisão. Ricardo Duarte / Inter

Acreditar é o verbo que o torcedor colorado deve conjugar como uma espécie de mantra no duelo decisivo com o Flamengo nesta quarta-feira (20).

Com direito a ruas de fogo na chegada da delegação, o calor do Beira-Rio com quase 50 mil torcedores precisa ser um fator determinante para o Inter atingir o seu objetivo de chegar nas quartas de final da Libertadores.

Com absoluta certeza, não será nada fácil virar o placar do Maracanã. O adversário tem a grande vantagem de jogar pelo empate. Além disso, possui um elenco milionário, com fartas peças de reposição para Filipe Luís utilizar durante os 90 minutos sem perder qualidade.

O Colorado de Roger Machado terá que fazer um jogo de exceção. Batalhar até o último segundo para tentar superar o Fla. Voltando de lesão, a tendência é Carbonero como opção para o transcorrer da partida. É noite de tudo ou nada para o Inter!

