É hora da virada do Grêmio no Brasileirão

Para pegar o Fluminense no Maracanã neste sábado (2) às 21h, o Grêmio precisa aproveitar o momento. Tentar emendar uma segunda vitória seguida no Brasileirão contra os cariocas, que podem ter uma escalação alternativa por causa da decisão com o Inter pela Copa do Brasil.
Claro que empatar no Maracanã não é um resultado para desprezar. Mesmo poupando, Renato Portaluppi tem condições de escalar um time muito competitivo. Por exemplo, Cano, Ganso e Keno não começaram o jogo no Beira-Rio.
Mano Menezes não poderá ter Gustavo Martins, lesionado, mais Marlon e Cristian Olivera, suspensos. Camilo pode aparecer no lado direito e Lucas Esteves na esquerda.
Se Villasanti for barrado pelas dores no púbis, Alex Santana é a melhor opção. O ex-corinthiano tem que mostrar serviço. Já na frente, Pavon pode ganhar mais uma oportunidade.
Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.