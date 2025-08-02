É hora da virada do Grêmio no Brasileirão

Mano Menezes terá três desfalques. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Claro que empatar no Maracanã não é um resultado para desprezar. Mesmo poupando, Renato Portaluppi tem condições de escalar um time muito competitivo. Por exemplo, Cano, Ganso e Keno não começaram o jogo no Beira-Rio.

Mano Menezes não poderá ter Gustavo Martins, lesionado, mais Marlon e Cristian Olivera, suspensos. Camilo pode aparecer no lado direito e Lucas Esteves na esquerda.

Se Villasanti for barrado pelas dores no púbis, Alex Santana é a melhor opção. O ex-corinthiano tem que mostrar serviço. Já na frente, Pavon pode ganhar mais uma oportunidade.