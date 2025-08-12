Dirigentes do Grêmio não sabem o caminho que devem tomar

O presidente do Grêmio com o técnico Mano Menezes. ANGELO PIERETTI / Grêmio,divulgação

No futebol, demitir o treinador não é garantia da volta do melhor desempenho e das vitórias. Só que a situação vivida pela Grêmio aponta uma clara falta de evolução do trabalho de Mano Menezes.

Óbvio que a culpa toda pelo mau momento não é só do comandante do vestiário. Mas após a parada do Mundial de Clubes da Fifa, a equipe gremista patina. Toma muitos gols. Cria pouco. Tem dificuldade de meter a bola na rede dos adversários.

A reunião que está marcada esta terça-feira (12), com a presença do presidente Alberto Guerra e dos integrantes do departamento de futebol, pode indicar alguma novidade, ainda que seja preciso ter noção de que as mudanças drásticas não vão acontecer em um passe de mágica.

Nos bastidores, é evidente a discordância dos discursos. A impressão é que os dirigentes gremistas não sabem qual decisão tomar. O próximo jogo, contra o Atlético-MG, na Arena do Galo, vai ser extremamente difícil. É possível acreditar em um resultado positivo?

Por tudo isso, o trabalho de Mano está em xeque.