Destino de Roger no Inter passa pelo jogo com o Cruzeiro

Um resultado ruim do Inter em Belo Horizonte pode determinar o futuro de Roger Machado no final de tarde deste sábado (23). As eliminações recentes para Fluminense e Flamengo na Copa do Brasil e Libertadores e o desempenho instável no Brasileirão pesam muito para deixar o treinador na mira.
Quando o resultado não vem no futebol, é costume os dirigentes entregarem a cabeça do técnico em uma bandeja para a torcida.
Perder para o Cruzeiro, que tem um alto investimento e faz uma boa campanha no Brasileirão, não é um resultado desastroso. Mas dependendo da forma em que o placar do jogo for construído, pode definir o fim do trabalho. Futebol é cruel.
Porém, acredito que os atletas colorados precisam e vão querer dar uma resposta enérgica, depois dos fracassos recentes. Também confio na qualidade de Roger para tirar algum coelho da cartola e refazer as pazes com a vitória.
