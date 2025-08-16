Decisão da Libertadores tira o brilho do encontro entre Inter e Flamengo pelo Brasileirão

Jogo de volta das oitavas de final será na quarta-feira (20), no Beira-Rio. Mauro PIMENTEL / AFP

Por um capricho do calendário, Inter e Flamengo voltam a se encontrar antes da grande decisão pela Libertadores. O fato acaba tirando o peso do confronto pelo Brasileirão neste domingo (17).

É possível apostar que será um confronto morno, com cada equipe tendo todos os cuidados para evitar dissabores no futuro. Não tem como jogar com força máxima o tempo inteiro. Jogador de futebol não é máquina. No mundo ideal, se joga uma partida por semana.

Óbvio que, no caso do Inter, somar uma vitória na competição de pontos corridos é fundamental para uma aproximação da parte superior da tabela e ficar de vez longe do Z-4. Por outro lado, o líder Flamengo quer evitar a chegada de adversários perigosos como Palmeiras e Cruzeiro.

Pelo cenário posto, Roger Machado deve colocar em campo um time de reservas, apostando em escalação com tanque cheio na quarta-feira (20). Decisão acertada.