As dores de cabeça de Roger para escalar o Inter

Treinador do Inter está com o cargo em risco.

Roger Machado tem duas dores de cabeça para definir a escalação do Inter que pega o Fortaleza no Beira-Rio na noite de domingo (31). A presença de Alan Patrick entre os titulares é a primeira grande interrogação.

Por causa de uma virose, o camisa 10 não vem treinando normalmente e pode ficar fora de combate. Penso, que Gustavo Prado poderia ser testado na função. Óscar Romero é a outra possibilidade, mesmo ainda não tendo dado uma boa resposta desde a chegada no Beira-Rio.

Já Bruno Tabata é dúvida por estar com dores musculares. Carbonero por um lado e Wesley pelo outro é a possibilidade mais provável de escalação.

Qualquer resultado, que não seja vitória, não vai aliviar a pressão em cima de Roger. O risco de interrupção do trabalho é grande. E o treinador colorado sabe disso. Vai ser preciso fazer algo diferente para reverter a situação de forte pressão.