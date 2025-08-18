A surpresa que o Grêmio aprontou na Arena do Galo

Com uma estratégia perfeita montada por Mano Menezes, o Tricolor não sofreu e bateu o Atlético-MG, de virada, por 3 a 1 na Arena do Galo. Lucas Uebel / Grêmio FBPA/Divulgação

O que parecia improvável, aconteceu. Sob total pressão, depois da emboscada criminosa sofrida pela delegação no aeroporto antes do embarque para Belo Horizonte, o Grêmio trouxe três pontos importantes na bagagem no domingo (17). Com uma estratégia perfeita montada por Mano Menezes, o Tricolor não sofreu e bateu o Atlético-MG, de virada, por 3 a 1 na Arena do Galo.

Os mineiros abriram o marcador com um golaço de Gustavo Scarpa, que bateu sem chances para Tiago Volpi. Mas antes do intervalo, Edenilson empatou. No segundo tempo, o Tricolor manteve grande solidez defensiva com Balbuena e Kannemann. E o paraguaio fez o gol da virada.

Com o Galo já bagunçado em campo, Aravena sacramentou a vitória gremista. No duas assistências, Marlon foi destaque. Cuéllar também jogou bem. Um baita resultado que pode indicar um recomeço do Grêmio no Brasileirão. Será que é possível confiar? A resposta pode ser dada no duelo com o Ceará na Arena.