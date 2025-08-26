A pressão que pode mudar os rumos no Inter

O jogo contra o Fortaleza vai ser um divisor de águas na vida do Inter. Ricardo Duarte / Internacional/Divulgação

Ainda não tenho convicção de que a saída de Roger Machado vai mudar o cenário de apatia e falta de futebol vivido pelo Inter. É claro, que historicamente a guilhotina sempre acaba cortando a cabeça do treinador. Há uma ideia mágica de que a chegada de um novo comando pode remobilizar o grupo de jogadores ao tentar trazer novas ideias táticas.

Mas a impressão presente é de um elenco caro e acomodado e não se nota qualquer tipo indignação por parte dos dirigentes. Discursos conformistas. O ambiente do Colorado parece anestesiado. Deve ficar claro, que todos são responsáveis pelo momento de turbulência vivido pelo clube.

O jogo contra o Fortaleza vai ser um divisor de águas na vida do Inter. Derrota ou empate dentro do Beira-Rio podem indicar alguma correção de rota. Na tabela do Brasileirão, a vantagem em relação a zona do rebaixamento é de cinco pontos. Uma gordura que precisa ser aumentada.