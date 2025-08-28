A pressão da torcida não tem efeito prático no Inter

A presença de líderes de uma torcida organizada do Inter no ambiente de trabalho do CT Parque Gigante apenas confirma a forte pressão instaurada para o jogo contra o Fortaleza. Um resultado ruim — seja empate ou derrota — pode significar a mudança do comando técnico. Roger Machado está na berlinda.



Sinceramente, não acredito em efeito prático desse tipo de cobrança para mobilizar o grupo de jogadores. Ninguém vai jogar melhor ou correr mais por isso. O fórum adequado para o torcedor se manifestar é a arquibancada, não com a cobrança olho no olho. É um mal dos nossos clubes do Brasil permitir esse tipo de liberalidade.