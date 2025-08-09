A obrigação inadiável do Grêmio na Arena

Cuéllar pode voltar à titularidade no Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O técnico Mano Menezes prepara a volta de Cuéllar ao lado de Dodi no meio-campo contra o Sport na Arena na noite de domingo (10). Tudo indica que Villasanti será preservado porque sente dores no púbis. O colombiano ainda não conseguiu ter uma sequência de partidas com a camisa gremista.

Não atua há três meses. Ele foi a grande aposta nas contratações de início da temporada. Nas últimas semanas, Cuéllar intensificou ou trabalhos físicos para encarar a sequência de partidas que virão no segundo turno do Brasileirão. É hora do camisa 6 dar uma resposta efetiva.

O jogo contra o lanterna do campeonato vai marcar a estreia de Balbuena na zaga formando parceria com Wagner Leonardo. Mano restituiu uma formatação clássica da defesa com um destro e um canhoto. Não tem negociação.

Jogando em casa, o Grêmio tem obrigação vencer o Sport, que ainda não venceu no Brasileirão. Conquistar os três pontos é uma tarefa inadiável.