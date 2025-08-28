A mudança radical no cenário eleitoral do Grêmio

A fogueira das vaidades do ambiente político do Grêmio foi a grande responsável pela desistência de Marcelo Marques em disputar à presidência. A velha e surrada disputa de poder, que infesta os bastidores dos clubes. Conforme o empresário falou no Sala de Redação, de forma exclusiva, a decisão é irreversível.
Na verdade, aqueles que se acham donos do Tricolor, conseguiram afastar um potencial investidor por causa da disputa de cadeiras no conselho deliberativo. O Grêmio perdeu uma grande chance de contar com um comandante de ideias modernas de gestão e que poderia trazer novos recursos para o investimento do futebol gremista.
Um ponto importante que deve ficar é que Marcelo Marques não descarta continuar sendo um mecenas, ajudando em contratações. Assim como já faz o empresário Celso Rigo. Só que distante da cadeira presidencial. Agora resta saber, quem vai encarar a corrida eleitoral com os mesmos de sempre.
Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.