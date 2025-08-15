A injustiça que Mano Menezes não pode fazer no Grêmio

A reunião entre Mano Menezes e o grupo de jogadores realizada no CT Luiz Carvalho pode ser o marco de um novo momento do Grêmio no Brasileirão.
Informações de bastidores dão conta de uma cobrança franca a respeito do péssimo momento vivido pelo futebol gremista. Não é hora de tapar o sol com a peneira. Roupa suja se lava em casa. Se o treinador tem escolhas discutíveis, os atletas também precisam entregar mais.
Jovens são a resposta
O diagnóstico interno é de que a melhor opção no momento seja apostar nos mais experientes. Porém, olhando para o campo, quem vem dando a melhor resposta são os jovens. Será um absurdo e uma grande injustiça se a decisão for retirar da equipe os guris Alysson e Riquelme. Aliás, ambos são os que mais sofrem com a instabilidade da equipe. Deveriam recebem todo o respaldo dos mais cascudos.
Não dá para descartar uma nova mudança de esquema para encarar o Atlético-MG. Quem sabe uma alternativa seja a colocação de três zagueiros com a entrada de Kannemann? Mano teve a semana inteira para trabalhar com portões fechados para encontrar uma alternativa. Uma nova derrota pode significar o encerramento do trabalho.