A injustiça que Mano Menezes não pode fazer no Grêmio

A reunião entre Mano Menezes e o grupo de jogadores realizada no CT Luiz Carvalho pode ser o marco de um novo momento do Grêmio no Brasileirão.

Informações de bastidores dão conta de uma cobrança franca a respeito do péssimo momento vivido pelo futebol gremista. Não é hora de tapar o sol com a peneira. Roupa suja se lava em casa. Se o treinador tem escolhas discutíveis, os atletas também precisam entregar mais.

Jovens são a resposta

O diagnóstico interno é de que a melhor opção no momento seja apostar nos mais experientes. Porém, olhando para o campo, quem vem dando a melhor resposta são os jovens. Será um absurdo e uma grande injustiça se a decisão for retirar da equipe os guris Alysson e Riquelme. Aliás, ambos são os que mais sofrem com a instabilidade da equipe. Deveriam recebem todo o respaldo dos mais cascudos.