A estratégia que o Inter deve evitar no Maracanã

Roger não deve fazer grandes alterações para o jogo desta quarta. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

Não acredito que Roger Machado vá fazer grandes alterações na escalação do Inter que pega o Flamengo. O jogo, válido pela Libertadores, acontece nesta quarta-feira (13), no Rio.

Depois dos gols contra o Bragantino, Ricardo Mathias é figura garantida no ataque. O uruguaio Alan Rodríguez ganhou uma a posição no meio-campo. Com a ausência de Carbonero, Bruno Tabata se credenciou para assumir a posição. O colombiano pode estar recuperado para a partida de volta em Porto Alegre.

Estratégia

Creio que o Colorado não pode jogar apenas pensando em se defender no Maracanã. A qualidade do elenco dos cariocas é gigante, o técnico Filipe Luis tem um arsenal de opções para escalar os titulares, mas é preciso trazer algum tipo de desconforto ao Fla na partida.

Jogar retrancado é uma estratégia que deve ser evitada nos primeiros 90 minutos das oitavas da Libertadores. Óbvio que é fundamental para o Inter voltar vivo para jogar tudo no Beira-Rio com o apoio incondicional da torcida. Mas não tem jogo definido antes da bola rolar.

Ninguém ganha de véspera.